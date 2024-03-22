Эксперт оценил шансы на спасение застрявших горняков в Приамурье Эксперт Макеев: спасение горняков в Приамурье зависит от оборудования шахты

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Рудник «Пионер»

Спасение застрявших в Приамурье горняков будет зависеть от того, насколько шахта оборудована, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, в частности, речь идет о системе жизнеобеспечения, которая позволяет находиться там продолжительное время в ожидании спасателей.

Шахты имеют очень сложный профиль. Это не тоннель в метро. При такой глубине надо понимать, насколько шахта оборудована, насколько люди туда спускались, насколько по времени было рассчитано пребывание там, — отметил эксперт.

Ранее оперативные службы уточнили, что последнее известное местонахождение рабочих на руднике «Пионер» в Амурской области находилось на глубине 147 метров. При этом точного места, где могут быть горняки под землей, нет.

Вечером 18 марта на руднике в Амурской области обрушилось более 190 тысяч кубометров породы. В результате чего под землей оказались 13 горняков. Из-за ЧП на шахте был введен режим ЧС.

О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами. Психологи спасательной службы работают с родными и близкими заблокированных горняков.