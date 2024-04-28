Политолог объяснил пост посла Литвы про ракетный удар по Крымскому мосту Мезюхо: посол Литвы выложил коллаж про удар по Крыму из-за вседозволенности

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Крымский мост в Керчи

Литовский посол Линас Линкявичюс перешел все границы, опубликовав в социальной сети пост с намеком на возможную атаку на Крымский мост, заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, которые приводит «Регнум», подобный выпад нарушает дипломатический этикет.

Сегодня мы живем в эпоху постправды, когда западным СМИ, представителям дипломатического корпуса, экспертного сообщества можно все, — отметил эксперт.

По его словам, Россия должна реагировать на такие заявления. Он считает, что уместны меры вплоть до ограничения деятельности соответствующих дипломатических миссий на территории РФ.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин отметил резкую активизацию разведывательной авиации НАТО над Черным морем. По его мнению, это может свидетельствовать о возможной скорой атаке Вооруженных сил Украины на полуостров.

Шурыгин уверен — противник прощупывает оборону РФ, ведет разведку обстановки в районах предполагаемых целей, формируя план будущей атаки. Специалист считает, что для потенциального нападения ВСУ могут использовать полученные от Соединенных Штатов РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS и Storm Shadow.