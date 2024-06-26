Украину обвинили в ядерном терроризме Матвийчук: удар ВСУ по посту контроля ЗАЭС является ядерным терроризмом

Фото: Таисия Воронцова /РИА Новости

Запорожская АЭС

Уничтожение в Великой Знаменке поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции подразделениями Вооруженных сил Украины является ядерным терроризмом, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такие удары противоречат нормам международного права.

Международное право запрещает нанесение ударов по объектам, которые находятся в зоне критической безопасности для региона. Таковым является Запорожская АЭС. С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное как ядерный терроризм, — сказал военкор.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Отмечается, что в результате атаки он был уничтожен. При этом специалистами станции выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в этом районе.

22 июня в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, добавили там.

По словам директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгении Яшиной, вероятность восстановления трансформатора на атакованной дроном ВСУ подстанции «Радуга» все еще имеется. Она отметила, что специалистам для этого понадобится некоторое время.