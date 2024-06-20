Марочко усомнился в шансах ВСУ на прорыв линии обороны в Волчанске Марочко: ВСУ не имеют сил и средств для прорыва обороны в Волчанске

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженным силам Украины как минимум в двукратном размере не хватает военных и техники для прорыва линии обороны ВС РФ в Волчанске Харьковской области, заявил ТАСС подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также обратил внимание на низкие морально-волевые качества украинских бойцов.

По перехваченному докладу в вышестоящий штаб одного из украинских офицеров <...> стало известно, что указанное в боевое распоряжение количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое, — отметил Марочко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев указал, что ВСУ начали подтягивать резервы на этом направлении. По его словам, украинская армия наращивает силы у Волчанска и Липцев, в районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого Марочко рассказал, что офицеры НАТО и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки. Они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, уточнил военный эксперт. На линии боевого столкновения в регионе отмечается тенденция к наращиванию сил и средств противника, разработку операции ведут непосредственно Сырский и офицеры натовских штабов, заключил он.