Эксперт назвал туристический регион, которой в перспективе обгонит Сочи Глава РСТ Мусакин: Дагестан уже является востребованным регионом для туризма

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Старый город Дербент в Дагестане

Дагестан уже можно назвать очень востребованным регионом для туризма, туда приезжают не только для купания в море, но и ради экскурсионных программ, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор Crownwell Development Алексей Мусакин. По его словам, популярность Дагестана в скором времени может приблизится к сочинской.

Люди, которые приезжают в Дагестан, интересуются экскурсионными программами, к примеру, на Сладкий каньон, Дербент, бархан Сары-Кум и так далее, при этом параллельно отдыхают на море. Море в Дагестане менее соленое и более мелкое, чем Черное, что очень хорошо для семей с детьми, — сказал он.

По словам эксперта регион еще не раскрыл свой потенциал. Сравнивая Сочи и курорты Дагестана, Мусакин пояснил, что Сочи — это уже «известный бренд» с организованной инфраструктурой отдыха и сервиса. Дагестан в этом плане на данный момент уступает, поскольку там не хватает крупных гостиниц и туристической инфраструктуры.

Тем не менее, он подчеркнул, что правительство республики сообщило о создании ряда проектов по улучшению инфраструктуры. В рамках этих проектов будет создан гостиничный кластер в Каякентском районе между Махачкалой и Дербентом, скоростной экспресс от аэропорта. Также будут создаваться точки для смотровых площадок в лучших местах региона и будут проложены новые маршруты.

Реализация этих проектов приведет к тому, что Дагестан если не и не обгонит Сочи по количеству путешественников, то, по крайней мере, приблизится к заданному уровню, — добавил Мусакин.

Глава РСТ подчеркнул, что спрос на поездки в Дагестан сильно вырос — он стал в 13 раз выше по сравнению с 2019 годом.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что туристический поток в Крым в 2022 году упал на 50% сравнительно с предыдущим годом. При этом он отметил, что возросла популярность Дагестана как места для отдыха, количество туристов в этом регионе увеличилось на 40%.