Эксперт назвал сроки иммунной защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/afb96d80-4526-11eb-8ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look press

Во время третьего, декабрьского этапа исследования на коллективный иммунитет к коронавирусу выяснилось, что уже каждый четвёртый житель Иркутской области имеет антитела к этой инфекции. По словам директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергея Балахонова, антитела могут сохраняться в организме до 4,5 месяца, а иммунная память — до двух лет.

Антитела в крови, по нашим данным, сохраняются до 3,5–4,5 месяца. Затем они исчезают, но зато остаётся иммунная память. Это значит, что если человек заразится повторно, то клетки организма экстренно выработают новые антитела для борьбы с коронавирусом. Такая защита сохраняется гораздо дольше — до двух лет, — рассказал «КП-Иркутск» Балахонов.

Он отметил, что если к 25% жителей региона, уже имеющим антитела к коронавирусу, добавить масштабную вакцинацию населения, то в конечном итоге «будут достигнуты те самые 60–65% коллективного иммунитета, при которых считается, что пандемия побеждена».

Ставить ли вакцину от коронавируса, если в крови есть антитела? Решается в каждом конкретном случае, чтобы не спровоцировать аллергию. Но если после болезни прошло достаточно времени и защита организма уже снижается, то вакцина нужна. Не случайно ведь от гриппа прививаются каждый год, — считает специалист.

Как писал NEWS.ru, аналитики сообщили о повышенном спросе на услуги нянь, сиделок, клинеров и водителей с антителами к COVID-19. Согласно данным исследования одного из онлайн-сервисов услуг, количество таких запросов с 1 по 17 декабря увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом в ноябре. Объявления с требованием к кандидатам на место водителя, сиделки или няни о наличии у них антител к коронавирусу публикуются ежедневно. Кроме того, всё чаще появляются запросы: «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом».

Также заказчики при приёме на работу просят исполнителя предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такие условия, например, предъявляют фотографам на детские утренники, сборщикам подарков, сиделкам и массажистам.