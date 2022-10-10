Экс-жена погибшего на Крымском мосту рассказала о его поездке на полуостров Бывшая жена погибшего на Крымском мосту рассказала, что он ехал в Крым снять сюжет о Романовых

Фото: Елена Иванова/РИА Новости

Бывшая жена погибшего на Крымском мосту мужчины рассказала, что он ехал на полуостров с новой супругой, чтобы снять сюжет об императорской династии Романовых для блога, передаёт «360». По ее словам, пара отправилась в Крым на машине друга, который, предположительно, был с ними (его тело еще не нашли). Женщина рассказала, что они вели небольшой канал, на который выкладывали мини-фильмы и исторические обзоры.

Занимались историей, делали мини-фильмы, обзоры исторические. В Крыму они хотели снимать очередной сюжет про Романовых, — рассказала экс-жена погибшего.

Женщина рассказала, что ее бывший муж был математиком по образованию и увлекался историей, а его новая жена Зоя — журналистом и историком. Вместе пара вела канал в Сети. Бывшая жена Эдуарда продолжала с ним общение после развода и оставалась с ним в хороших отношениях. По ее словам, дети тяжело переживают гибель отца.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

Среди погибших в результате подрыва Крымского моста, как сообщалось ранее, была семейная пара из Санкт-Петербурга. 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя были известными петербуржскими гидами. Известно, что они ехали по Крымскому мосту на кадиллаке, когда рядом с ними взорвался грузовик.