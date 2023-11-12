Экс-зэк разъезжал по Сыктывкару со снятым с могилы флагом военной разведки «Осторожно, новости»: в Коми экс-заключенный надругался над могилой военного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в столице Коми Сыктывкаре родители умершего в зоне СВО сапера Алексея Бадаева приехали на его могилу в День военного разведчика и обнаружили ее разграбленной: флаг военного подразделения, в котором служил погибший, был украден, а крест — наклонен. Оказалось, что это сделал 43-летний местный житель, который выдавал себя за военного, пишет канал.

Известие о смерти Бадаева пришло в конце июня. Участника СВО с почестями похоронили на кладбище в Сыктывкаре, а позже открыли в местной школе № 38 мемориальную доску, посвященную ему.

Родители погибшего военного часто навещают могилу сына. Его мать рассказала «Осторожно, новости», что она регулярно замечала следы присутствия посторонних на захоронении, а 5 ноября, в День военного разведчика, обнаружила ее разграбленной.

Сначала украли ангела с могилы, думаю, ну ладно, кому-то он, наверно, был нужнее. Потом стали пропадать живые цветы, тоже глаза закрыла. Но сегодня, какой-то «нечеловек» топтался на могиле сына и вырывал флагшток из промерзшей земли могилы, расшатав крест, — поделилась она.

Telegram-канал выяснил, что это сделал 43-летний местный житель, дважды ранее судимый за убийство. Его задержали в тот же день. По данным «Осторожно, новости», он выдернул флагшток, установил его на свой автомобиль Mazda и стал кататься на нем по городу, выдавая себя за участника СВО. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения (ст. 244 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в городе Борзе установили личности пятерых несовершеннолетних, которые в июле 2022 года осквернили могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Одному из вандалов исполнилось 16 лет, и он может быть привлечен к уголовной ответственности.