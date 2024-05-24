Экс-зампрокурора Новосибирской области посадили за взятки Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин получил четыре года за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина виновным в получении взятки, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, а также оштрафовали более чем на 15 млн рублей.

Приговором Центрального районного суда г. Новосибирска от 24.05.2024 Турбин А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч.6 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 15 279 144 рубля, — говорится в публикации.

Кроме того, суд лишил Турбина классного чина «старший советник юстиции». С его банковского счета были конфискованы денежные средства в размере 820 тысяч рублей. Осужденный был заключен под стражу в зале суда.

Ранее в Москве были арестованы фигуранты дело о хищениях у юридического лица компании «Россети», обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере. Их заключили под стражу на два месяца. Следствие предполагает, что задержанные создали группировку с целью перепродажи электроэнергии.