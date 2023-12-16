Экс-зампреда правительства Забайкалья арестовали за мошенничество Экс-зампред правительства Забайкалья Дубровин заключен под стражу до 23 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края Игорь Дубровин арестован по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Под стражей экс-чиновник пробудет до 23 декабря.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубровина Игоря Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сроком на 10 суток, то есть по 23.12.2023, — сказали агентству в суде.

О задержании Дубровина сообщалось накануне. Известно, что в 2017–2019 годах он занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства в регионе. По предварительным данным, претензии к экс-чиновнику возникли из-за недостроенной филармонии.

В середине ноября был заключен под стражу бывший глава самарского правительства Виктор Кудряшов. Его обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По версии следствия Кудряшов сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний. В СИЗО экс-чиновник пробудет до 12 января 2024 года.