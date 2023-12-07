Экс-замначальника МВД Чувашии попал под статью за дебош в День полиции Уголовное дело завели на экс-замначальника МВД Чувашии после драки в ресторане

Фото: СУ СКР по Чувашии

Эдуард Николаев

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего замначальника полиции по Чувашии Эдуарда Николаева, сообщил Telegram-канал Baza. Экс-сотрудник МВД обвиняется по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным Baza, Николаев в День полиции, отмечавшийся 10 ноября, устроил дебош в ресторане, ударил задержавшего его сотрудника Росгвардии, а после ударил кулаком в лицо прапорщика, приехавшего его усмирять. Канал пишет, что полковник Николаев отдыхал в ресторане «Дом культуры» в Чебоксарах.

После того, как Николаева доставили в отделение, он приказывал сотрудникам Росгвардии и полиции, чтобы те разошлись и не оформляли его. Его послушались и отпустили домой, где полковник избил свою жену. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал канал, Николаев ударил стража порядка на парковке у отделения полиции, куда его привезли для выяснения обстоятельств. Отмечается, что жена, которую он избил уже дома, также является сотрудником полиции.

После того, как в управлении собственной безопасности узнали о проделках полковника, там назначили проверку. Предполагалось, что на Николаева могут завести дело также по статьям об оскорблении представителя власти и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее ТАСС сообщал, что в Новосибирске задержали замначальника городского управления МВД Александра Захарова. По данным местных СМИ, задержание могло быть связано с нелегальным игорным бизнесом.