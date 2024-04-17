Экс-замгубернатора попался на посредничестве при даче взятки в 7 млн рублей Суд арестовал экс-замгубернатора Кузбасса по делу о взятке в 7 млн рублей

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Бывший заместитель главы Кемеровской области Эдуард Балабан по решению суда отправлен в СИЗО, его обвиняют в посредничестве при даче взятки, размер которой составит семь миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК. Агентство отмечает, что подозреваемый с декабря 2013 по август 2014 года трудился заместителем губернатора по вопросам строительства.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу 50-летний житель областного центра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый не позднее февраля 2023 года предложил знакомому помочь в прекращении уголовного дела. Мужчина согласился и передал фигуранту семь млн рублей в июне прошлого года. Также известно, что при обысках оперативники нашли вышеуказанную сумму, а также изъяли документацию, которая может быть связана с преступной схемой. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова и его коллегу, которые фигурируют в деле о взятке в 4,9 миллиарда рублей. Как отмечает «Коммерсант», это рекордная взятка за всю историю ведомства.