Экс-замглавы МВД Дагестана спрятал участки и здания, оформив их на знакомых Суд наложил арест на найденные активы экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Суд арестовал имущество, включая восемь земельных участков, бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, который был задержан по делу о коррупции, пишет «Коммерсант». Уточняется, что речь идет также о зданиях, машинах и помещениях, все они были оформлены на третьих лиц.

По данным следствия, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получали денежные вознаграждения в обмен на прекращение уголовных дел. Кроме того, их обвиняют в превышении полномочий. Так, в деле приводятся свидетельства одного из бизнесменов, который получил от них 100 млн рублей на создание майнинг-фермы. Однако, когда проект не удалось реализовать, Исмаилов и Абдулгапуров едва не посадили его. Также сообщается, что экс-замглавы МВД записывал имущество на своих знакомых, известно о четырех подельниках.

Ранее суд Махачкалы постановил арестовать гендиректора АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» Магомедгаджи Шапиева, который обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил около 1,5 млн рублей.

До этого в Смоленске задержали майора МВД из Москвы за вымогательство 25 млн рублей. Полицейский потребовал взятку за «непривлечение третьего лица к уголовной ответственности».