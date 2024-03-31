Экс-вице-премьера Чувашии задержали по подозрению во взяточничестве ТАСС: экс-вице-премьер Чувашии Данилов задержан по подозрению во взяточничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Экс-вице-премьера Чувашии Павла Данилова задержали по подозрению в получении взятки в Москве, передает ТАСС. В настоящий момент с мужчиной работают правоохранители.

После сообщений о задержании его отстранили от должности, соответствующий указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов республики. Уточняется, что деньги Данилов получил от руководителя компании «АО Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова. Вместе с вице-премьером задержан и директор компании-застройщика.

Ранее главу муниципалитета «Звездное» Максима Разинкова также задержали по уголовному делу о взятке. Отмечается, что в конце декабря 2019 года он потребовал под угрозой увольнения взятку от сотрудника муниципального аппарата Алексея Тоичкина. Дело возбудили после того, как в муниципалитете в начале 2024 года прошла проверка районной прокуратуры.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин придумал коррупционную схему, предложив местному бизнесмену оплатить его кредит за внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным канала, в январе чиновник покинул свой пост, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.