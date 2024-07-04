Бывший вице-мэр Челябинска попался на крупной взятке Бывшего вице-мэра Челябинска задержали за взятку в 10 млн рублей

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Оперативники ФСБ провели операцию по задержанию бывшего заместителя главы Челябинска Сергея Репринцева, также ранее занимавшего должность председателя комитета градостроительства города, сообщает пресс-служба СК по региону. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2017 по 2019 год получил через посредника от сотрудников коммерческой организации взятку в виде денег в общей сумме не менее 10 млн рублей за обеспечение содействия в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе города Челябинска, — указано в заявлении.

В СК добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, а также об избрании меры пресечения. Одновременно с этим ведется сбор доказательств. Максимальное наказание по статье за подобное преступление составляет 15 лет. Помимо этого, задержанного могут обязать выплатить штраф.

Ранее в Москве арестовали сына депутата Тюменской областной думы, директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.