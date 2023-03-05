Бывшего вице-губернатора Ленобласти арестовали за получение взяток Бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина арестовали за получение взяток

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, руководиший строительной сферой, был арестован. Его обвиненяют в получении систематических взяток в особо крупном размере.

Согласно судебному решению, Москвин был заключен под стражу до 2 мая. Ранее бывший директор АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» (КРТ) и депутат областного заксобрания Даниил Федичев был отправлен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий. Он тесно сотрудничал с Москвиным, когда тот занимал пост вице-губернатора.

Согласно СК, установлено множество фактов передачи взяток в общей сумме не менее 8,5 миллиона рублей Москвину за общее покровительство при осуществлении деятельности КРТ, а также дочерних и подрядных организаций, связанных с КРТ.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Андрея Тулупова. Он был признан виновным в махинациях с поставками медоборудования в период пандемии и в коррупции. Защитник Тулупова отметил, что приговор будет обжалован.