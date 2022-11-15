Экс-ветеринар попыталась продать трех мертвых котов в Подмосковье

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Экс-ветеринар из Долгопрудного попыталась продать трех мертвых котов, сообщила «360» зоозащитница Елена Бебина. Женщина попыталась продать животных за пять тысяч рублей, а на отказ предложила взять их за 15 тысяч мертвыми. Выяснилось, что она психически больна.

Это человек с неосвидетельствованной параноидальной шизофренией, живет одна. Соседи слышат, как она сама с собой ругается. Я вчера связалась с ее братом, семья пыталась ее пять лет назад лечить. Она работала ветеринаром раньше в нашем городе, была успешным человеком, — пояснила Бебина.

Зоозащитница рассказала, что женщина кормила котов голубями, который она сама же ловила, ощупывала и препарировала. Владелица животных рассказала Бебиной, что и сама питается голубями. Активистка уверена, что женщина убила двух котов и котенка, но доказать это вряд ли получится. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что правоохранители уже начали проверку по факту обнаружения мертвых котов.

В городе Балаково Саратовской области заместитель начальника отдела ГИБДД и сын вице-губернатора региона ранее убил двух собак своей бывшей девушки. Одного из питомцев он швырнул о стену и предложил хозяйке сделать из него чучело, «чтобы было не так обидно». Как передает канал, девушка пришла с заявлением в полицию, после чего на мужчину завели уголовное дело.