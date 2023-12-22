Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Крыму оштрафовал в общей сложности на 32 тысячи рублей бывшую участницу программы «Битва экстрасенсов» за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба инстанции. Женщина не отрицала обвинения.

Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», — говорится в публикации.

Суд признал женщину виновной по двум статьям: публичная дискредитация вооруженных сил и публичное демонстрирование запрещенной атрибутики. На нее наложен штраф в размере 30 и двух тысяч рублей соответственно.

Ранее основателя анимационной студии Toonbox и автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали по статье о дискредитации армии. Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

С начала специальной военной операции Мунтян выступал в поддержку украинской армии. Он также запустил фонд для сбора денег на приобретение средств защиты и продуктов питания для ВСУ, а также на запуск мастерских по пошиву бронежилетов. В настоящее время мультипликатор находится за пределами России.