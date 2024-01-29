Экс-участковый на Урале пошел под суд после скандала с тайным захоронением На Урале будут судить бывшего участкового из-за скандала с тайными захоронениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего полицейского в Свердловской области Юрия Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после разоблачения истории с тайными захоронениями на местном кладбище. Близкие экс-участкового связывают это с местью руководства.

По данным агентства, все началось в феврале 2023 года, когда на местном кладбище в поселке городского типа Шаля рабочие нашли незаконное захоронение трех тел. Полиция приказала вернуть останки в землю без выяснения личности и причин смерти. На следующий день в эту же могилу уже официально похоронили пенсионерку.

Юрий Золотко обратился по этому поводу в СК, где намекнул на связи руководства с похоронной мафией. Тела эксгумировали, провели экспертизу и не увидели преступных действий полиции. А вот Золотко был признан фигурантом этого дела, и его задержали. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Если его вину докажут, то ему могут назначить наказание до 10 лет лишения свободы. Заседание суда запланировано на конец января.

Бывший полицейский полагает, что уголовное дело — это месть руководства. Полицейского увольняли из органов дважды — второй раз уже летом 2023 года. Два года назад в суде он доказал незаконность своего первого увольнения. Всего же с работодателем судился четырежды: из-за лишения премий, невыплаты зарплаты, за дисциплинарное взыскание и воспрепятствование ношению табельного оружия.

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