Экс-супругов уличили в хищении более 22 млн рублей из банка Бывших супругов из Ачинска будут судить за похищение в банке более 22 млн рублей

В Ачинске Красноярского края будут судить бывших супругов, похитивших более 22 млн рублей. С января по май 2018 года экс-супруг кассирши, играя в азартные игры, накопил крупные долги, после чего уговорил женщину украсть деньги из банка, в котором она работала. Похитителям грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «МК в Красноярске».

С мая 2018 г. по декабрь 2021 г. женщина систематически изымала из кассы вверенные ей <...> денежные средства, всего она похитила 22,8 млн рублей (15 млн рублей, $49 500 и €49 200), — сообщили в областной прокуратуре.

Сообщается, что все это время экс-супруги покупали на краденые деньги дорогие вещи, технику, машины, а также меняли валюту на рубли. Женщина скрывала недостачу в кассе банка, подменяя деньги на сувенирные купюры «Банка приколов».

Стражи порядка наложили арест на имущество обвиняемых. У них были изъяты денежные средства на сумму более 2,1 млн рублей, два автомобиля («HYUNDAI IX35», «NISSAN TEANA»), 3 сотовых телефона («Samsung Galaxy S21», «Apple iPhone 8+», «Nokia») и др.

В бюро кредитных историй ранее сообщили, что в июле общая задолженность россиян по кредитным картам увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей. Одновременно с этим на 2,2% выросло число активных кредиток — сейчас на руках граждан РФ находится 52,7 млн карт, что также является историческим рекордом. Одной из основных причин эксперты называют падение доходов населения.