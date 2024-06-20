Экс-сотрудники научного центра в Новосибирске украли свыше 6 млн рублей Сотрудников центра «Вектор» в Новосибирске заподозрили в хищении 6 млн рублей

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске задержали по подозрению в хищении свыше 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Дело связано с мошенничеством и взяточничеством, передает ТАСС.

Уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями, — говорится в сообщении.

Договора касались оказания услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор». Заключены они были с ИП, оформленными на родственников подозреваемого. На деле же работы производились сотрудниками самого центра, а деньги за это с 2013 по 2024 год получали подставные фирмы.

Также мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что благодаря его содействию происходили неконкурентные закупки по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Посредничество при этом оказала работавшая в «Векторе» сотрудница, на которую было оформлено соответствующее ИП. По совместительству — супруга подозреваемого.

Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении пятерых рабочих одного из промышленных предприятий городе Саров в Нижегородской области. Оно открыто по факту кражи комплектующих для гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемые действовали умышленно и похищали комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета, из корыстных убеждений.