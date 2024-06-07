Экс-сотрудника УМВД приговорили к 18 годам колонии за убийство на охоте Под Рязанью экс-сотрудника УМВД Сабирова приговорили к колонии за убийство

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Экс-замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области майора Руслана Сабирова приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство двух человек во время охоты, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на прокуратуру области. Бывший наркополицейский нанес своим приятелям более 40 ножевых ран, после чего скрылся.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в Клепиковском районе, куда трое мужчин отправились на охоту. После того как охотники разбили лагерь, они начали распивать алкоголь. В ходе застолья вспыхнул конфликт, Сабиров схватил нож и ударил им приятелей. Мужчины скончались на месте, нападавший с места происшествия скрылся.

Ранее в городе Сольцы Новгородской области 35-летний местный житель Али Умаров ударил ножом в сердце 21-летнего матроса Балтийского флота, который отказался угостить его сигаретой. Убийство произошло в баре «Виват».

Прибывшие на место медики не смогли откачать молодого человека. Охрана заведения удерживала зачинщика поножовщины до приезда полиции. По данным SHOT, командование на Балтийском флоте характеризовало молодого матроса как честного и дисциплинированного, заслужившего уважение коллектива. 4 июня о произошедшем без подробностей сообщало управление СКР региона.