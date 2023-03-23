Экс-сотрудника СИЗО осудили за пронос наркотиков арестантам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-сотрудника новосибирского СИЗО № 1 Ивана Гревцова приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что он доставлял наркотики заключенным, сообщает «КП — Новосибирск». Суд также решил не лишать его звания «сержант внутренней службы». Помимо того, Гревцова осудили за восемь эпизодов коррупции. Старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок уточнила, что осужденный неоднократно получал взятки в размере не выше 10 тысяч рублей

Гревцов признан виновным в том, что, являясь сотрудником следственного изолятора, неоднократно получал взятки лично в размере не превышающем 10 тысяч рублей за незаконные действия, а именно передачу осужденным запрещенных предметов, а также за пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, — рассказала Носок.

За вознаграждение Гревцов передавал заключенным запрещенные предметы, среди которых были не только наркотики, но также телефоны и продукты питания. Например, одному из арестантов он доставил суши-сет и бутылку колы. При этом сержант проносил необходимые вещи в СИЗО, пряча их в трусах. Оплату он получал от родственников и знакомых заключенных.

Гревцов дожидался решения суда год и почти пять месяцев, поэтому срок его пребывания в колонии общего режима составит лишь один месяц и неделю, уточнило издание.

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