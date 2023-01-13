Экс-сотрудника ФСБ приговорили к 3,5 годам колонии за стрельбу в человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд во Владикавказе приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего оперуполномоченного УФСБ по Ингушетии Олега Кайсинова и его знакомого Руслана Андиева, стрелявших в мужчину после конфликта в ресторане. Обвиняемые будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщил адвокат Павел Чиков. Как следует из данных на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда, мужчинам вменили «Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц».

По информации Чикова, между подсудимыми и посетителем ресторана произошла ссора, перетекшая в драку, которую разняла охрана. Пострадавший ушел из заведения, однако Кайсинов и Андиев решили все-таки выяснить отношения, для чего, «пробив» адрес мужчины, отправились к нему домой.

Адвокат уточнил, что подсудимые дождались, когда пострадавший выйдет гулять с собакой, после чего 14 раз выстрелили в него из травматических пистолетов и скрылись с места происшествия. Приехавшие медики зафиксировали у мужчины раны в области грудной клетки, паха, а также перелом ребер.

Накануне в Санкт-Петербурге водитель устроил стрельбу после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на улице Английской. По словам очевидцев, мужчина после столкновения был «вне себя» и стрелял в женщину, которая укрылась в подъезде. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что подозреваемый трижды выстрелил в свою машину.