Экс-сотрудник военной прокуратуры готовил теракт в Тамбове В Тамбове арестован экс-сотрудник военной прокуратуры за подготовку теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тамбове заключили под стражу бывшего сотрудника военной прокуратуры, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что 44-летний мужчина подозревается в подготовке к теракту.

Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> бывшему сотруднику военной прокуратуры, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления — приготовлении к террористическому акту, — говорится в сообщении.

Ранее в Орловской области задержали мужчину, который передавал Вооруженным силам Украины данные о расположенных на территории региона военных объектах. Задержанный действовал по собственной инициативе, отмечают силовики. Он сам обратился посредством мессенджера к представителям проукраинских информационных проектов, осуществляющих поддержку вооруженных формирований Украины.

В Нижегородской области сотрудники управления ФСБ России задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки оружия в зону СВО. Против фигуранта возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчина действовал при поддержке спецслужб иностранного государства. Информация о стране, которой фигурант передавал сведения, не сообщается, однако на кадрах релиза можно увидеть флаг США.