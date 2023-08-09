Экс-сотрудник «Пиро-Росс» рассказал о хранении пороха в Сергиевом Посаде Бывший сотрудник «Пиро-Росс» заявил о нарушениях при хранении пороха в Сергиевом Посаде

Фото: vk.com/zdes_govoryat/Global Look Press

Порох для производства салютов хранился на взорвавшемся предприятии в Сергиевом Посаде «как попало», заявил бывший сотрудник компании «Пиро-Росс» в комментарии Telegram-каналу «Подъем». По его словам, вероятнее всего на складе взорвалось именно это вещество, о чем свидетельствует огромный столб дыма.

Они (предприятие «Пиро-Росс». — NEWS.ru) делали фейерверки в интересах Минобороны — 125 мм, их элементы хранили где попало. Взорвался там порох, потому что видели белый гриб сразу после взрыва, куча белого дыма, это оружейный порох, — рассказал бывший сотрудник.

Мужчина также заявил, что он уволился с предприятия еще до скандала с невыплатами зарплат. Он подчеркнул, что у генерального директора «Пиро-Росса» было множество возможностей, однако он вложил деньги в швейное производство, которое оказалось убыточым. Сейчас предприятие находится на стадии банкротство.

Сам директор предприятия Сергей Чанкаев опровергает версию о взрыве на складе пиротехники. По его словам, происшествие произошло на механическом складе.

Технолог компании «Пиро-Росс» Андрей Трофимов ранее заявил, что в Сергиевом Посаде произошел уже третий взрыв, связанный с пиротехническими изделиями. Он подчеркнул, что полтора года назад взорвался КАМАЗ с прицепом, перевозивший неизвестные взрывчатые вещества. Через месяц после этого происшествия также взорвался частный гараж, в котором производились салюты.