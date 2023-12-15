Экс-сенатора Сабадаша задержали сразу после освобождения в зале суда

Фото: Новодережкин Антон/ITAR-TASS

Бывший сенатор и владелец ликеро-водочного завода «Ливиз» Александр Сабадаш был задержан сразу же после освобождения в зале суда, сообщает издание «Фонтанка». По словам самого экс-сенатора, его задержали сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Помимо Сабадаша, также были задержаны банкиры Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. Какие обвинения предъявлены бизнесменам, пока неизвестно.

Слушание по делу Сабадаша проходило в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии. Однако он был освобожден от наказания с учетом срока пребывания в колонии и следственном изоляторе. Кроме того, за Сабадашем признали право на реабилитацию.

Однако после оглашения приговора бывшего парламентария отвели в подсобное помещение без адвокатов, после чего привели его подписывать документы об освобождении. Впоследствии выяснилось, что он был вновь задержан. Информацию об этом подтвердила адвокат Сабадаша.

Как сообщалось ранее, в Московской области прошло слушание по делу об убийстве двух предпринимателей в октябре 2020 года. Обвиняемым был бывший кандидат в мэры Звенигорода Александр Дмитравцов. Он был признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.