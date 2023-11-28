Экс-сенатора от Новосибирска отправят в колонию за мошенничество Экс-сенатора от Новосибирска Лаптева приговорили к пяти годам колонии

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Владимир Лаптев

Экс-сенатора от Новосибирска и бывшего депутата новосибирского заксобрания Владимира Лаптева отправят в колонию строгого режима за мошенничество и коррупцию, пишет «КП-Новосибирск». Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, штрафу в размере 11 млн 900 тысяч рублей и запрету занимать должности сроком на четыре года.

Перед оглашением приговора Лаптев выступил с последним словом. Он отметил, что разволновался, поэтому зачитал заготовленную речь с листа. Экс-депутат заявил, что раскаивается в содеянном, и напомнил об ухудшении здоровья в СИЗО.

За время нахождения в СИЗО ухудшилось здоровье, я перенес жизненно необходимую операцию на открытом сердце. Я инвалид третьей группы, Бог дал мне возможность выжить и жить дальше. Я вас прошу дать мне шанс вырастить детей, достроить храм, находиться на условном сроке, — выступил с последним словом Лаптев.

По версии следствия, экс-депутат предложил одному из коллег занять должность в комиссии по экологии. В обмен на оплачиваемое членство он якобы забрал у депутата зарплатную карту и потратил с нее 900 тысяч рублей.

Осужденный за получение взятки бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк ранее отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. 2 мая суд приговорил Гуменюка к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.