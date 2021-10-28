Экс-руководитель администрации Читы не смог смягчить свой приговор

Приговорённый к 12 годам колонии строгого режима за взяточничество бывший руководитель администрации Читы Олег Кузнецов не смог смягчить в суде свой приговор. Об этом пишет «МК в Чите».

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил вынесенный ранее приговор без изменения, — сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Олег Кузнецов был осуждён за взятку: предприниматель Ольга Левочкина и её муж Синь Сию Мин восстановили частный дом чиновника после пожара в обмен на покровительство их коммерческой деятельности. Общую сумму взятки оценили в 10 млн рублей.

Ранее заместителя главы Нефтеюганска в ХМАО Елену Абрамову задержали по подозрению в получении взяток. Общий размер составил более 1,2 млн рублей. Вместе с ней по подозрению в даче взятки задержан гендиректор одного из коммерческих предприятий, сообщает региональное управление Следственного комитета.