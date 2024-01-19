Экс-прокурор Забайкалья получил девять лет колонии строгого режима Экс-прокурора Забайкалья Фалилеева приговорили к девяти годам колонии за взятку

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Владимир Фалилеев

Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, к девяти годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС. Также экс-прокурору выписали штраф.

Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей, — заявил судья.

Ранее суд избрал меру пресечения заместителю директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадиму Чернышову по делу о превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере более 120 млн рублей. Под стражей он пробудет до 14 марта 2024 года.

До этого бывшего главу пенсионного фонда по Красноярскому краю Дениса Майбороду приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. Региональная прокуратура сообщила, что суд признал его виновным в получении взяток на сумму 18 млн рублей, а также в растрате свыше 100 млн рублей в 2015 и 2017 годах. Помимо тюремного срока, его также обязали выплатить штраф в размере 1,3 млн рублей. Кроме того, ему теперь запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 14 лет. Майборода вину не признал.

Также Басманный суд Москвы отправил главу МЧС по Самарской области в СИЗО до 15 февраля 2024 года. Он и другие фигуранты дела обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.