Экс-председателю новосибирского Совета судей дали срок за выдачу гостайны Экс-судья Новосибирского областного суда Петрунина получила полтора года условно за выдачу гостайны

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Инна Петрунина

Томский областной суд вынес приговор экс-председателю Совета судей Новосибирской области Инне Петруниной, обвиняемой в разглашении гостайны. Как пишет издание «КП-Новосибирск», бывшей судье назначили условный срок в 1 год и 6 месяцев. Экс-судья также являлась членом Специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации.

Издание уточняет, что максимальным наказанием, которое грозило бывшей судье, мог стать семилетний срок лишения свободы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично направлял представление в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Петруниной.

Ранее в Москве был задержан американский журналист, корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович по обвинению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, журналист осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Гершкович категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.