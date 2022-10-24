Экс-посол ЛНР объяснил, как погода может повлиять на боевые действия в СВО Экс-посол Мирошник: дожди способны осложнить передвижение ВСУ по черноземным степям Донбасса

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По степям Донбасса станет очень тяжело передвигаться, если пойдут дожди, это осложнит использование Украиной поставляемой Западом военной техники, рассказал ИА SM.News бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР, глава представительства региона в Москве Родион Мирошник. По его словам, в таких условиях РЗСО и бронетехника ВСУ потеряют маневренность, что сильно повлияет на ход боевых действий СВО.

Донбасс — это черноземы. Если сейчас пойдут дожди, то передвигаться по степям будет очень тяжело. Это все будет существенно затруднено, — отметил Мирошник.

Эксперт уточнил, что российская армия находит «противоядие» на каждую хитрость противника. Он отметил, что бойцы быстро обучаются, а командование так же стремительно приспосабливается к постоянно обновляющимся условиям боевых действий.

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока ранее заявила, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных. Такие выводы она сделала после общения с двумя военнослужащими Народной милиции ЛНР, освобожденными 21 октября из плена. Она считает Украину государством, которое занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в отношении людей в целом». По словам Сороки, сейчас расхлебываются последствия того, что Киев развязал за последние восемь лет.