По степям Донбасса станет очень тяжело передвигаться, если пойдут дожди, это осложнит использование Украиной поставляемой Западом военной техники, рассказал ИА SM.News бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР, глава представительства региона в Москве Родион Мирошник. По его словам, в таких условиях РЗСО и бронетехника ВСУ потеряют маневренность, что сильно повлияет на ход боевых действий СВО.

Донбасс — это черноземы. Если сейчас пойдут дожди, то передвигаться по степям будет очень тяжело. Это все будет существенно затруднено, отметил Мирошник.

Эксперт уточнил, что российская армия находит «противоядие» на каждую хитрость противника. Он отметил, что бойцы быстро обучаются, а командование так же стремительно приспосабливается к постоянно обновляющимся условиям боевых действий.

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока ранее заявила, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных. Такие выводы она сделала после общения с двумя военнослужащими Народной милиции ЛНР, освобожденными 21 октября из плена. Она считает Украину государством, которое занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в отношении людей в целом». По словам Сороки, сейчас расхлебываются последствия того, что Киев развязал за последние восемь лет.

 