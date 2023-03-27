Экс-помощник прокурора Приморья получил срок за взятку Бывший помощник прокурора Приморья осужден на 8 лет строгого режима за взятку

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Ленинский районный суд Владивостока признал экс-работника прокуратуры Приморского края виновным в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В прокуратуре рассказали, что в начале 2021 года нынешний осужденный договорился о получении взятки за поддержание ходатайств об УДО двух человек, отбывающих тюремные сроки.

В июле 2021 года посредник — бывший адвокат, при встрече с представителем взяткодателя, действовавшего в рамках Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности», получил денежные средства в размере 1,5 млн рублей для дальнейшей передачи взяткополучателю, — говорится в сообщении ведомства.

Передать взятку посреднику не удалось. Мужчину задержали. Помимо тюремного срока он также должен выплатить штраф в 15 млн рублей. Кроме того, суд лишил мужчину права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет и лишил классного чина советника юстиции.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева и замначальника Центрального таможенного управления ФТС России Александра Беглова по делу о взятке в особо крупном размере.

Также стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замглавы администрации Краснодона и Краснодонского района в Луганской Народной Республике (ЛНР), подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

Сообщалось также, что суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.