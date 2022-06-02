Экс-полицейского приговорили к 19 годам колонии за убийство школьницы

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Самаре бывшего полицейского Антона Безчетвертева приговорили к 19 годам колонии строгого режима по делу об убийстве школьницы. Кроме того, суд лишил его звания «подполковник полиции», а также обязал выплатить 3 млн рублей по гражданскому иску отца погибшей девочки, сообщает Telegram-канал «112».

Преступление было совершено летом 2021 года. Безчетвертев сбил 15-летнюю школьницу машиной, а затем для сокрытия содеянного нанёс ей несколько ножевых ранений. Девочка скончалась на месте происшествия.

Полицейский в ходе следствия утверждал, что сначала сбил неизвестного, а после увидел на дороге раненую школьницу и остановился помочь ей. По словам Безчетвертева, его лишь застали на месте преступления, а убийца девочки скрылся.

Ранее сообщалось, что в Бурятии осудили троих полицейских, пытавших 17-летнего юношу. Они получили от пяти до девяти с половиной лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Кроме того, суд лишил их права занимать должности в правоохранительных органах.