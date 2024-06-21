Экс-полицейский швырнул палку в детей за отказ поставить песню Гурченко На Урале экс-полицейский бросил палку в детей, которые слушали музыку во дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Каменске-Уральском бывший полицейский бросил палку в детей в ответ на отказ на просьбу включить ему песню «Пять минут» из советского кинофильма «Карнавальная ночь», сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, палка попала в голову 12-летнему мальчику. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

Пострадавшие рассказали, что слушали во дворе музыку, когда к ним пристал неизвестный мужчина. Он кричал на детей матом и требовал выключить музыку, угрожая тем, что работал в правоохранительных органах. Вскоре он успокоился и попросил их включить песню «Пять минут», которую Людмила Гурченко исполнила в фильме «Карнавальная ночь».

Дети отказались выполнять просьбу мужчину, из-за чего тот обозлился и швырнул в их сторону палку. «Снаряд» попал в голову одному из мальчиков, у него рассечен нос и сотрясение мозга. Мать ребенка увидела произошедшее из окна и вызвала наряд Росгвардии. Родители написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 18 июня группа женщин в состоянии алкогольного опьянения набросилась с кулаками на компанию подростков. Местные жители отмечают, что одной девочке разбили лицо до крови.