Экс-полицейский из Чечни назвал спектаклем участие Кадырова в спецоперациях

https://static.news.ru/photo/59ec3ec4-8594-11eb-8ac2-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни, старший сержант Сулейман Гезмахмаев заявил, что участие главы региона Рамзана Кадырова в спецоперациях является постановкой. По словам экс-полицейского, политик только «красовался» перед камерами, в то время как всю «грязную работу» за него делали простые бойцы.

Когда по ЧГТРК показывают, как Кадыров руководит спецоперацией по уничтожению боевиков, — это спектакль. Сначала боевиков убьют, территорию зачистят, оцепят, только после этого приезжает Кадыров с личной охраной и камерами, — поведал Гезмахмаев.

Он также вспомнил об одной из операций, в которой принимал участие его полк. Дело было в 2016 году. Тогда задержанных, изначально безоружных, привезли на место и заставили бежать с пригорка.

Приказали сбежать с пригорка и постреляли как зайцев. Но и тогда Кадыров приехал после того, как их уже убили. Мы нужны были, чтобы охранять его, когда он гонял броневик туда-сюда под камеры, — сказал экс-полицейский в разговоре с «Новой газетой».

Ранее, как писал NEWS.ru, Гезмахмаев рассказал о страхе главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам экс-полицейского, Кадыров-младший боится бойцов полка имени своего отца.