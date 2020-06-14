Экс-омбудсмен Челябинской области получил два года условно

https://static.news.ru/photo/c75ebf9c-aed3-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд вынес приговор по делу бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Речь идёт о попытке провернуть мошенническую схему в 2016 году. Тогда, согласно материалам дела, Севастьянов пытался незаконным путём получить три миллиона рублей как грант на создание фермерского хозяйства, передаёт РИА Новости.

Гособвинитель требовал для подсудимого наказания в виде 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в сумме 800 тысяч рублей, но суд решил иначе.

Суд назначил Севастьянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, — сообщили в райсуде Челябинска.

Как писал NEWS.ru ранее, суд отправил под арест фигуранта дела о попытке дачи $6 млн взятки сотрудникам антикоррупционных органов Украины. Речь идёт о подозреваемом Андрее Киче.