Экс-омбудсмен Челябинской области получил два года условно

Суд вынес приговор по делу бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в покушении на мошенничество.
Речь идёт о попытке провернуть мошенническую схему в 2016 году. Тогда, согласно материалам дела, Севастьянов пытался незаконным путём получить три миллиона рублей как грант на создание фермерского хозяйства,
Гособвинитель требовал для подсудимого наказания в виде 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в сумме 800 тысяч рублей, но суд решил иначе.
Суд назначил Севастьянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, — сообщили в райсуде Челябинска.
Как писал NEWS.ru ранее, суд отправил под арест фигуранта дела о попытке дачи $6 млн взятки сотрудникам антикоррупционных органов Украины. Речь идёт о подозреваемом Андрее Киче.
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