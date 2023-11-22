Экс-начальник МВД по Амурской области Аксенов получил тюремный срок Экс-начальника МВД по Амурской области Аксенова осудили на четыре года

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Бывший начальник управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным ведомства, суд также признал виновным начальника тыла этого же управления Михаила Робканова. Они приговорены к четырем и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

В пресс-службе рассказали, что в период с 2013 по 2015 год в здании районного отдела полиции в Амурской области проходила реконструкция в рамках государственного контракта. Следствие установило, что Робканов и Аксенов подписывали документы о приемке фактически невыполненных работ на сумму свыше 39 млн рублей. Таким образом, они нанесли существенный ущерб и воспрепятствовали выполнению госзаказа. Также обвиняемые приобрели служебную шестикомнатную квартиру за счет средств федерального бюджета, которую предоставили для проживания Робканову.

Приговором суда Аксенову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах сроком на два года; Робканову — пять лет лишения свободы с лишением аналогичного права <...> сроком на 3 года, а также лишением специального звания «полковник внутренней службы» — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Москве был арестован бывший заместитель руководителя Тверского следственного отделения ГСУ СКР Дмитрий Губин. Его обвиняют в получении взятки от хакерской группировки Infraud Organization в размере 7,3 млрд рублей.