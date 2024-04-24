Экс-начальника ГУ МВД по Петербургу Умнова хотят судить за взятки в Москве

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Генпрокуратура потребовала передать уголовное дело о взятках в отношении начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу Сергея Умнова в Лефортовский суд Москвы, сообщает «Коммерсант». Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются три экс-полицейских и пять предпринимателей, которые обвиняются в даче взяток в размере 65 млн рублей.

По требованию Генпрокуратуры уголовное дело <...> начальника санкт-петербургского главка министерства Сергея Умнова, еще троих высокопоставленных прежде полицейских и пятерых предпринимателей, обвиняемых в даче им взяток почти на 65 млн рублей, будет рассмотрено в Москве, — говорится в сообщении.

В получении 11 взяток от санкт-петербургских предпринимателей в особо крупном размере также обвиняются экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Иван Абакумов, глава регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева.

Вечером 23 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Более подробной информации ведомство не опубликовало. В правоохранительных органах заявили, что следователи будут требовать в качестве меры пресечения для Иванова арест.

Telegram-канал Readovka утверждал, что Иванова подозревают в получении взятки в размере не менее одного миллиона рублей. Авторы канала уточнили, что по предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.