https://static.news.ru/photo/988983a8-2659-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Обвиняемый в халатности бывший начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, не признал свою вину по делу о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

Обвинение Мамонтову огласил во вторник Центральный районный суд Кемерова, передаёт ТАСС.

Виновным себя не признаю по каждому составу. Я вообще даже не понимаю, в чём меня обвиняют, — сказал экс-начальник МЧС.

По словам Мамонтова, ему не понятна позиция гособвинения относительно его преступной халатности при непроведении пожарной проверки в ТЦ. Однако прокурор считает иначе. Обвинение уверено, что Мамонтову до пожара было достоверно известно о нарушениях требований пожарной безопасности в «Зимней Вишне».

Мамонтов при этом утверждает, что ему непонятно от кого, по мнению обвинения, он получил достоверную информацию о нарушениях. Экс-начальник МЧС утверждает, что таких данных в материалах дела нет. Вместе с Мамонтовым вину не признал и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев. Он проходит по делу также в качестве обвиняемого.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, 37 из которых — дети. В результате ЧП пострадали ещё 79 человек. По факту происшествия возбуждены три уголовных дела. Следователи установили, что пожар произошёл из-за короткого замыкания на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности.

Как писал NEWS.ru, помимо халатности, следствие выявило и факты хищения Мамонтовым и Терентьевым денежных средств с использованием служебного положения. Они обвиняются по ст. 160 (Присвоение или растрата), ст. 293 (Халатность) и ст. 159 (Мошенничество) УК РФ.