Экс-министра здравоохранения Приангарья осудили за хищение 90 млн рублей

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Наталья Ледяева

Бывшую главу Министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву осудили в рамках дела о мошенничестве и хищении 90 млн рублей бюджетных средств. Следствие считает, что махинации имели место при закупках средств индивидуальной защиты. Суд в Иркутске приговорил Ледяеву к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, передает ТАСС.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к шести годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В рамках этого дела были осуждены пять человек. Трое из них были приговорены к лишению свободы на срок от 6,5 года до 8,5 года. В частности, речь идет о сыне Ледяевой, бизнесмене Илье Белоусове. Он получил 8,5 года заключения. Еще двум осужденным было назначено наказание в виде пяти лет четырех месяцев и шести лет условно с испытательными сроками три и четыре года соответственно.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Его обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества. Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что уголовное дело возбудили из-за передачи контрактов на поставку вещевого имущества фирме «СпецШвейСнаб», цены которой были завышены и не соответствовали качеству выпускаемой продукции. В качестве доказательств депутат прикрепил видео с сотрудниками Росгвардии, получившими футболки, длина которых доходит до колена.