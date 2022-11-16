Экс-министра здравоохранения Иркутской области задержали за взятку Экс-главу Минздрава Иркутской области Сандакова задержали по подозрению во взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова задержали по делу о получении взятки в размере семи миллионов рублей, сообщается в заявлении Следственного комитета России. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения региона, директора коммерческой организации и иных лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, директор коммерческой организации передал Сандакову взятку от руководителей другой коммерческой структуры. Сандаков за это должен был способствовать заключению государственного контракта между министерством и коммерческой организацией на поставку эндоскопических систем стоимостью более 150 млн рублей. В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях Минздрава, коммерческих организациях и жилищах подозреваемых. Всего по этим уголовным делам проходит семь фигурантов.

Задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, занимавший данный пост до 30.12.2021. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сказано в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергея Чернина по обвинению в особо крупном мошенничестве. Чиновник будет содержаться в СИЗО до 10 января 2023 года, вместе с ним в рамках уголовного дела также арестованы генеральный директор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и генеральный директор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов. Детали уголовного дела в отношении этих обвиняемых не приводятся.