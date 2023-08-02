Экс-министра транспорта Красноярского края заключили под стражу Экс-министра транспорта Красноярского края Димитрова заключили под стражу

Бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитров, который находился под домашним арестом по делу о строительстве метро, заключили под стражу до 19 сентября 2023 года, сообщает прокуратура региона. Мера пресечения была изменена из-за нарушений условий ареста.

Бывший министр транспорта Красноярского края заключен под стражу. Он нарушил условия домашнего ареста и передал свои показания другому фигуранту уголовного дела, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Димитрову, в числе прочего суд запретил получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию. Бывший министр нарушил предписание, отправив письмо экс-председателю регионального Правительства, который также является фигурантом уголовного дела. По данным следствия, Димитров предупредил о показаниях относительно причастности бывшего коллеги к преступлению.

31 июля стало известно, что бывшему главе правительства Красноярского края Юрию Лапшину также предъявлено обвинение по коррупционным статьям в деле о строительстве метро в Сибири. Еще одним фигурантом дела является бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.