Экс-министра Татарстана приговорили к восьми годам колонии

Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов приговорён к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте республиканского управления СКР. В ведомстве пояснили, что Садретдинов в 2003 году, будучи главой Буинского района, подстрекал к убийству одного из местных жителей. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Садретдинова в различные инстанции.
Чиновник обратился к участникам преступного сообщества, которые согласились расправиться с его оппонентом за 180 тысяч рублей. В итоге мужчина был застрелен на пороге своего дома в Буинске. Исполнитель преступления и посредник были осуждены в 2010 году.
В ведомстве
Ранее сообщалось, что бывший министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост получил срок за поджог автомобиля, который являлся вещественным доказательством по уголовному делу в отношении полицейских. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима.