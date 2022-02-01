Экс-министра Татарстана приговорили к восьми годам колонии

Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов приговорён к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте республиканского управления СКР. В ведомстве пояснили, что Садретдинов в 2003 году, будучи главой Буинского района, подстрекал к убийству одного из местных жителей. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Садретдинова в различные инстанции.

Чиновник обратился к участникам преступного сообщества, которые согласились расправиться с его оппонентом за 180 тысяч рублей. В итоге мужчина был застрелен на пороге своего дома в Буинске. Исполнитель преступления и посредник были осуждены в 2010 году.

В ведомстве добавили , что суд вынес приговор 70-летнему Садретдинову на основании собранных СКР доказательств, которые посчитал достаточными для признания его виновным.

Ранее сообщалось, что бывший министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост получил срок за поджог автомобиля, который являлся вещественным доказательством по уголовному делу в отношении полицейских. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима.