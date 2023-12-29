Экс-министра спорта Пензенской области посадили на девять лет Экс-главу пензенского Минспорта приговорили к девяти годам колонии за взятки

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Григорий Кабельский

Суд в Пензе вынес приговор в отношении бывшего главы регионального Министерства спорта Григория Кабельского, которого признали виновным в получении взяток, сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ленинский районный суд г. Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра физической культуры и спорта Пензенской области. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток), — говорится в сообщении.

Кабельского также обязали выплатить штраф в размере 5,5 млн рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение шести лет.

Как выяснило следствие, бывший министр физической культуры и спорта, еще будучи сотрудником ведомства, получал взятки от организаторов спортивных турниров для незаконного проведения мероприятий на некоторых объектах. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн рублей. Сотрудники полиции задержали Кабельского с поличным при получении денежных средств.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест замглавы отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии Сергея Зуева. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Зуев будет находиться под стражей минимум до 25 февраля.