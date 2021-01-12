Экс-мэру Якутска дали звание «Заслуженный работник народного хозяйства»

https://static.news.ru/photo/004d5c60-54d7-11eb-b4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Ушедшей в отставку мэру Якутска Сардане Авксентьевой присвоили звание «Заслуженный работник народного хозяйства».

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Вручение пройдёт после её выписки из больницы в торжественной обстановке.

Николаев также прокомментировал решение Авксентьевой уёти в отставку.

Это был очень непростой личный её выбор, потому что нельзя Якутском руководить вполсилы. Она это понимает и вот такой выбор сделала, я её выбор принимаю. Мы сейчас молимся, чтоб здоровье её поправилось. Болезнь непростая, но уверен, что врачи помогут, — сказал глава региона.

Кроме того, Айсен Николаев назвал слухи, что на Сардану Авксентьеву могли вынудить уйти, ерундой. По его словам, она не тот человек «на которого можно надавить», пишет РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, 11 января стало известно, что мэр Якутска Сардана Авксентьева добровольно сложила с себя полномочия по состоянию здоровья. Она пояснила, что решение далось ей непросто и было принято после обсуждений с семьёй и командой. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев.

В мэрия Якутска сообщили, что у Авксентьевой были диагностированы проблемы с сердечно-сосудистой системой. По их данным, ещё осенью 2020 года у неё было углублённое медицинское обследование, которое выявило несоответствие норме ряда анализов.