Осужденного за превышение полномочий экс-мэра Томска освободили в зале суда Суд приговорил экс-мэра Томска Кляйна к 2 годам и 9 месяцам колонии

Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Иван Кляйн

Советский районный суд Томска признал бывшего мэра города Ивана Кляйна виновным по второму уголовному делу — о злоупотреблении полномочиями при ремонте дороги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Его приговорили к 1 году лишения свободы, совокупный срок составил 2 года и 9 месяцев. Осужденного освободили из-под стражи в зале суда.

Суд постановил признать Кляйна виновным <...>, приговорить его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Путем сложения с учетом приговора по первому уголовному делу — приговорить на срок 2 года 9 месяцев, — сказала судья Анна Полянская.

При этом суд учел срок нахождения Кляйна под домашним арестом. По этой причине его сразу же освободили от заключения.

Первый приговор Кляйну вынесли в декабре 2023 года. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима. Прокуратура запрашивала для него пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ивана Кляйна арестовали в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.