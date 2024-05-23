Экс-мэра Симеиза приговорили к длительному сроку за шпионаж в пользу СБУ Экс-мэра Симеиза Ломенко приговорили к 16 годам за шпионаж в пользу СБУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывшего депутата Ялтинского городского совета и экс-мэра Симеиза Юрия Ломенко признали виновным в шпионаже в пользу СБУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Как отмечается, ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает радиостанция «Радио Крым».

По данным следствия, осужденный собирал информацию по заданию украинской спецслужбы в период с 2017 по 2018 год. Это были данные, составляющие гостайну, в том числе о сотрудниках ФСБ России.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме шпионажа). Ялтинский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. 25 октября Юрий Ломенко отказался от полномочий депутата Ялтинского городского совета по собственному желанию.

На прошлой неделе Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что пятерых агентов Службы безопасности Украины осудили в Крыму за сбор сведений о Вооруженных силах России в зоне СВО. Информаторы украинских спецслужб получили сроки от 11 до 16 лет.

В четверг, 23 мая, спецслужбы ДНР задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Подозреваемые собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Задержанные признали свою вину.