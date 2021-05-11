Суд вынес приговор экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

https://static.news.ru/photo/6f20b234-b32f-11eb-8e3b-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: evgeniyroizman/instagram.com

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 мая рассмотрел сразу три дела в отношении экс-мэра Евгения Ройзмана. Его приговорили к девяти суткам ареста и 30 часам общественных работ за участие в несанкционированной акции, сообщает РБК.

Ройзмана признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). Наказание по этой части статьи предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ. Дважды за одно и то же нельзя человека привлекать: нельзя в одном и том же мероприятии и участвовать, и быть его организатором, — заявила она медиапорталу.

Ранее днём суд уже приговорил его к девяти суткам ареста по делам об организации акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 30 часов обязательных работ Ройзман отработает после отбытия административного ареста, сообщил адвокат экс-мэра Юлия Федотова. По словам защитника, этот приговор будет обжалован.

26 марта суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января.

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