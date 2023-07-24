Экс-координатора штаба Навального отправили в колонию Экс-координатор штаба Навального в Барнауле Останин получил 9 лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вадима Останина, бывшего координатора штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Барнауле, приговорили к 9 годам заключения в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Команда Навального». 46-летнего координатора обвиняли в участии в экстремистском сообществе и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Экс-депутата гордумы Бийска Останина задержали в декабре 2021 года. Прокурор просил для него 11 лет колонии, так как подозреваемый продолжал работать в структурах Навального после того, как их признали экстремистскими.

В расписании Центрального районного суда города Барнаула сегодня есть заседание по ст. 282.1 и ст. 239 УК РФ, но подробностей о фигурантах нет. Оно было закрытым.

Ранее прокурор потребовал приговорить самого Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Суд огласит приговор по делу об экстремизме 4 августа на территории колонии во Владимирской области.

25 мая в Мосгорсуд поступило новое дело Навального, которого обвиняют по семи статьям. На скамье подсудимых также должен был оказаться бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняли в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.